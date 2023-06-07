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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры делятся опытом по возврату зарезервированных налогов на ЕНС

Некоторые переплаты налоговики не включили в сальдо ЕНС, а зарезервировали. Разрезервирование должно пройти автоматически, но на деле бухгалтерам приходится изощряться, чтобы выудить свои налоги из резерва на ЕНС.
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Своим опытом коллеги делятся в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры подают заявление об отмене зачете. Но это не всегда помогает. Зачастую приходит отказ с формулировкой «не было заявления о зачете».

Между тем есть и везунчики, которым удалось поднять сумму с резерва на ЕНС и потом вернуть ее на расчетный счет.

Кстати, есть еще один способ для отмены резерва – это нулевое уведомление по ЕНП. О своем опыте с таким уведомлением бухгалтер рассказала в Telegram-чате ФНС.

По совету налоговиков было сдано уведомление с кодом периода 34/03 2022. О таком способе сказано на сайте ФНС.

Но увы, этот способ не сработал, и никто не знает, почему. Налоговики разводят руками.

Таким образом, пока проблема с отменой зачета, сделанного ФНС без ведома налогоплательщика, остается. Кому-то удается победить программу ФНС, а кому-то нет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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