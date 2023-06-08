Организация сама определяет перечень прямых расходов

Конкретный перечень организация определяет в учетной политике для целей налогообложения самостоятельно.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40503.
При этом надо принимать во внимание Определение ВАС от 13.05.2010 № ВАС-5306/10. Там говорится, что определение перечня прямых расходов в учетной политики зависит не только от желания налогоплательщика.
Надо, чтобы расходы соответствовали изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам).
Если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по изготовлению данного вида продукции невозможно, то в учетной политике надо прописать механизм распределения таких расходов.
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