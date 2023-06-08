Организация сама определяет перечень прямых расходов

Расходы для налога на прибыль подразделяются на прямые и косвенные. Перечень прямых – в п. 1 ст. 318 НК РФ. Но этот перечень открытый.

Конкретный перечень организация определяет в учетной политике для целей налогообложения самостоятельно.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40503.

При этом надо принимать во внимание Определение ВАС от 13.05.2010 № ВАС-5306/10. Там говорится, что определение перечня прямых расходов в учетной политики зависит не только от желания налогоплательщика.

Надо, чтобы расходы соответствовали изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам).

Если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по изготовлению данного вида продукции невозможно, то в учетной политике надо прописать механизм распределения таких расходов.