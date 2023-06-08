Как зафиксировать выдачу сотруднику трудовой книжки для оформления пенсии

Сотруднику на время надо выдать его бумажную трудовую книжку, если она ему необходима для оформления пенсии и других подобных выплат. Когда работник все оформит, он в течение 3 дней после этого должен вернуть трудовую книжку обратно. Но как работодателю подстраховаться, зафиксировать факт выдачи?

Ответ на этот вопрос дал Роструд.

Там пояснили, что все эти операции (временная выдача и возврат) можно отразить в книгу учета движения трудовых книжек.

Напомним, с сентября 2021 года форма этой книги не регламентирована. Работодатели могут самостоятельно разрабатывать ее.

Туда можно включить графы для отражения факта временной выдачи трудовой книжки. Кроме того, работодатель вправе для этих целей завести отдельный журнал, либо попросить у работника расписку.

Таким образом, старая унифицированная форма книги учета трудовых теперь не является обязательной. Но на практике кадровики часто применяют именно ее.