🙈Не вывозите первичку на дачу: спасти ее там от налоговиков не получится

Налоговики запросили у компании 576 документов. Требование в организации проигнорировали. Сами же нужные документы вывезли на дачу руководителя.
Согласно выдержке из судебного решения, документы оставили в коробках за забором, откуда их и похитили неизвестные. Руководитель организации подал заявление о краже — и документы в итоге не предоставил (Постановление 10ААС от 03.04.2023 N 10АП-3894/2023).
Между тем, суд выяснил, что копии документов имелись, а история с загадочным похищением оригиналов является «непроявлением должной степени заботливости и осмотрительности». Так что штраф налоговиков оставили в силе.
Штраф же по п.1 ст. 126 НК РФсоставил 115 200 рублей.
Суд, кроме того, напомнил, что при утрате (гибели, пропаже) первичных учетных документов, а также их порче, приводящей к невозможности использования, нужно принять все возможные меры по их восстановлению (согласно ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»).
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