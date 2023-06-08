ФАС рассказала, что надо делать, чтобы правильно оценить заявку в закупках

Есть несколько параметров, которыми должен руководствоваться заказчик, когда выбирает формулу, по которой оценит заявки участников.

Выбирать формулу следует из пункта 20 Постановления Правительства № 2604. Это нужно, чтобы проводить оценку, учитывая самые важные для заказчика критерии — например, опыт исполнителя.

Для характеристик по детализирующим показателям, нужно указывать единицу измерения по ОКЕИ, указывает ФАС в письме от 01.06.2023 № ПИ/43159/23.

Нужно ли устанавливать предельный максимум или минимум значения характеристик? Это зависит от необходимости.

Самое главное, чтобы в итоге ваша оценка заявок не ограничивала конкуренцию.

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