Больше всего читатели «‎Клерка» общаются в Красном уголке бухгалтера в Телеграм. А куда приходите за советом лично вы?

На «Клерке» уже много лет собираются почти все бухгалтеры страны: это все потому, что мы делаем «Клерк» для вас и с любовью ❤️
Но вот общаться с коллегами бухгалтеры предпочитают по-разному: кто-то приходит для этого в мнения на сайте, кто-то — в Телеграм-каналы, а кто-то на форум.
Мы посчитали количество комментариев за последний месяц и выяснили, что больше всего таких — в Красном уголке бухгалтера в Телеграм.
Делитесь, коллеги, где чаще всего обсуждаете бухгалтерию вы? И пишите в комментариях, если мы что-то не назвали
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