Больше всего читатели «‎Клерка» общаются в Красном уголке бухгалтера в Телеграм. А куда приходите за советом лично вы?

Пятничный опрос на «‎Клерке»! Поделитесь, где чаще всего общаетесь с коллегами?

На «‎Клерке» уже много лет собираются почти все бухгалтеры страны: это все потому, что мы делаем «‎Клерк» для вас и с любовью ❤️

Но вот общаться с коллегами бухгалтеры предпочитают по-разному: кто-то приходит для этого в мнения на сайте, кто-то — в Телеграм-каналы, а кто-то на форум.

Мы посчитали количество комментариев за последний месяц и выяснили, что больше всего таких — в Красном уголке бухгалтера в Телеграм.

Делитесь, коллеги, где чаще всего обсуждаете бухгалтерию вы? И пишите в комментариях, если мы что-то не назвали