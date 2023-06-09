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ЕНП (единый налоговый платеж)

👉Разъяснений ФНС по штрафам из-за ЕНП все еще нет, а значит, и штрафов быть не должно

Напоминание о том, что налоговики сами отложили действие статьи 126 НК, пока не разберутся в том, за что именно вас штрафовать.
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В соцсетях упорно ходят слухи, что с 30 июня налоговики начнут всех штрафовать за несданные уведомления. Поэтому многие Телеграм-каналы, например, Мытарь, снова цитируют важное письмо ФНС.

— С учетом письма ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ налоговая ответственность, предусмотренная статьей 126 Кодекса, за непредставление Уведомления по пункту 9 статьи 58 Кодекса, а также за непредставление уточненного Уведомления не применяется до получения разъяснений Федеральной налоговой службы об условиях наступления такой ответственности.

Других разъяснений по штрафам пока не выходило — а значит, бухгалтерам стоит выдохнуть и помнить, что штрафов пока не наблюдается.

Впрочем, письмо ФНС — все-таки не федеральный закон или тот же НК, так что в работе с налоговиками может произойти что угодно. Если вам вдруг уже прилетел штраф — делитесь в комментариях.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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