👉Разъяснений ФНС по штрафам из-за ЕНП все еще нет, а значит, и штрафов быть не должно

Напоминание о том, что налоговики сами отложили действие статьи 126 НК, пока не разберутся в том, за что именно вас штрафовать.

В соцсетях упорно ходят слухи, что с 30 июня налоговики начнут всех штрафовать за несданные уведомления. Поэтому многие Телеграм-каналы, например, Мытарь, снова цитируют важное письмо ФНС.

— С учетом письма ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ налоговая ответственность, предусмотренная статьей 126 Кодекса, за непредставление Уведомления по пункту 9 статьи 58 Кодекса, а также за непредставление уточненного Уведомления не применяется до получения разъяснений Федеральной налоговой службы об условиях наступления такой ответственности.

Других разъяснений по штрафам пока не выходило — а значит, бухгалтерам стоит выдохнуть и помнить, что штрафов пока не наблюдается.

Впрочем, письмо ФНС — все-таки не федеральный закон или тот же НК, так что в работе с налоговиками может произойти что угодно. Если вам вдруг уже прилетел штраф — делитесь в комментариях.