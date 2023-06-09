Недвижимость и лимит стоимости ОС, переход с НПД: топ-3 темы на форуме «Клерка» про УСН

Собрали для вас три последних ситуации на форуме Клерка по упрощенке. Забирайте себе, может пригодиться.

— Добрый день, подскажите, пожалуйста, ООО на УСН Д-Р имеет в собственности здание и сдает его в аренду общепиту, надо ли начислять налог на имущество? ко мне эта фирма пришла только с земельным налогом, налога на имущества они никогда не платили.

В этой теме отвечал эксперт и напомнил, что организации на УСН платят налог на имущество, но только по той недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11, п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 378.2НК РФ).

В другом случае автор интересовался, как грамотно перейти ИП с НПД на УСН.

Тут важно помнить, что ИП может перейти на УСН с даты, когда он снят с налогового учета в качестве плательщика НПД.

Наконец, в этом обсуждении со статьями НК сверяли вопросы по лимиту стоимости ОС на УСН. Забирайте себе в сохраненки, если у вас НКО.

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