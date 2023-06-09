🚗 НДС на подержанные авто будут начислять только с наценки

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в статью 154 НК РФ.

Сейчас дилеры могут купить подержанный автомобиль и при продаже его другой организации заплатить НДС только с межценовой разницы.

Но потом эта компания-покупатель при продаже этого автомобиля заплатит НДС уже со всей стоимости, а на вычет возьмет только тот НДС с наценки.

В итоге этой компании не выгодно продавать автомобиль, купленный ранее у дилера, купившего его у физлица.

Сенаторы предлагают ввести это правило расчета НДС с межценовой разницы на всю цепочку продавцов.

Если изначально авто было приобретено у физдица, то потом НДС-база по нему = межценовая разница.

Правительство этот законопроект поддержало. Но в заключении сказано, что нужно продумать, как подтверждать право на расчет НДС только с наценки.

А также авторов попросили определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета.