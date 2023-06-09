Бухгалтеры на аутсорсе, как вы находите клиентов?

В Бухантере в Телеграм недавно разгорелся спор: сможет ли бухгалтер без опыта быстро найти клиентов? И где это лучше делать, на удаленке по стране или в своем городе?
Мнений стало так много, что мы решили у вас спросить, как ищете клиентов вы? Некоторые наши читатели уже начали учиться на курсе профпереподготовки: учатся на маркетологов, чтобы полноценно продвигаться в интернете и иметь клиентов со всей России.
Откроем маленький секрет: наличие у вас опыта не так важно, как умение понимать свою аудиторию. Посмотрите бесплатный урок курса, чтобы в этом убедиться.
Кто-то на курсы не идет, а пробует продвигаться своими силами: пишет в паблики в соцсетях, запускает объявления где-нибудь на Авито. Наконец, есть и те, кто просит помощи у специальных агентств.
Если вы из последней категории, потыкайте в опросе :)
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтер
Сарафанное радио