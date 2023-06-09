На отпуск россияне готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей: итоги опроса

Почти половина опрошенных россиян готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей. Такие данные следуют из опроса «Альфастрахование», которое цитирует ТАСС.
— На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. рублей. Так ответили 47,5%. Вполне бюджетно — от 50 до 80 тыс. — думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов, — говорится в исследовании.
12% россиян собираются ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. рублей. Еще 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тысяч.
Наконец, всего 4% могут потратить на отпуск даже больше 300 тысяч рублей.
Делитесь, коллеги, а как у вас? Пойдете в этом году в отпуск и поедете ли отдыхать?
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