Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Отпуска

На отпуск россияне готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей: итоги опроса

19% опрошенных готовы вложить в отдых внутри страны от 50 до 80 тыс. рублей

Почти половина опрошенных россиян готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей. Такие данные следуют из опроса «Альфастрахование», которое цитирует ТАСС.

— На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. рублей. Так ответили 47,5%. Вполне бюджетно — от 50 до 80 тыс. — думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов, — говорится в исследовании.

12% россиян собираются ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. рублей. Еще 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тысяч.

Наконец, всего 4% могут потратить на отпуск даже больше 300 тысяч рублей.

Делитесь, коллеги, а как у вас? Пойдете в этом году в отпуск и поедете ли отдыхать?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    29
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    О чём писать в блоге: подборка тем для статей и постов с примерами

    Когда запускаете блог, хочется, чтобы он был полезным и интересным. А ещё лучше — приносил новые заявки и продажи. В статье собрали темы для блога, которые сделают его привлекательным для читателей.

    О чём писать в блоге: подборка тем для статей и постов с примерами
    29
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про демографическую проблему, перевод денег с р/счета на личную карту и ЕНП

    Еще одна неделя лета пролетела. Как обычно, по пятницам мы подводим свои итоги. Чем жила Трибуна на этой неделе? Что волновало пользователей? Какие посты были самыми читаемыми? Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про демографическую проблему, перевод денег с р/счета на личную карту и ЕНП
    29
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Операторы ЭДО

    ОФД — что это и с чего начать работу

    В России, согласно данным ФНС, в мае действовало более 3,6 млн кассовых аппаратов, которые выбили более 7 млрд кассовых чеков. Почти все из них переданы в налоговую службу через операторов фискальных данных — ОФД. Базовая задача таких компаний известна — передача документов с ККТ в ФНС. Расскажем, чем еще полезны и как развиваются ОФД.

    ОФД — что это и с чего начать работу
    74
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Бесполезные бьюти гаджеты. Щетки Foreo, мезороллер, скребок гуаша и капельницы — мнение дерматолога

    Врач-дерматолог разобрала самые популярные гаджеты, которые используются в уходе за кожей: щетки для умывания Форео, домашние дермароллеры, скребки гуаша и капельницы красоты. Стоит ли на это тратить деньги?

    44
    Отпускные

    Как оформить перенос отпуска, если он совпал с больничным

    Из этого мини-курса вы узнаете:какие варианты есть переноса отпуска;как работник должен уведомить работодателя о больничном во время отпуска;какие документы надо оформить на перенос отпуска работодателю.

    Как оформить перенос отпуска, если он совпал с больничным
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как построить успешный бизнес на культуре в России: история «Никола-Ленивца»

    Продолжаем встречаться с друзьями «Финансиста». В этот раз поговорили с Иваном Полисским, управляющим партнёром самого крупного в Европе арт-парка «Никола-Ленивец». Рассказываем, как сегодня можно зарабатывать на культуре в России, как договариваться с инвесторами и почему недостаточно позвать звезду к себе, чтобы сделать успешный фестиваль.

    Как построить успешный бизнес на культуре в России: история «Никола-Ленивца»
    13
    Логотип Наймикс
    Наймикс
    Товарный знак

    Товарные знаки для самозанятых в 2023 году

    С 29 июня 2023 года у самозанятых появится возможность регистрировать товарные знаки. Это позволит начинающим предпринимателям успешнее развивать свое дело. Разбираемся, что такое товарный знак, для чего он нужен, как его зарегистрировать, и сколько это стоит.

    Товарные знаки для самозанятых в 2023 году
    67
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Венгрия. Возможности получения гражданства в сердце Европы

    Венгрия — страна с богатой историей, прекрасными пейзажами и уникальной культурой. Но помимо этого, Венгрия также предлагает уникальные возможности для тех, кто мечтает о получении гражданства в сердце Европы.

    Венгрия. Возможности получения гражданства в сердце Европы
    56
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений

    Помните, как шумно итальянцы обсуждают свой быт? А теперь представьте, как они громко ссорятся и еще громче разводятся! В последнем случае о таком событии слышат все!

    Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений
    38
    Читать еще