На отпуск россияне готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей: итоги опроса

19% опрошенных готовы вложить в отдых внутри страны от 50 до 80 тыс. рублей

Почти половина опрошенных россиян готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей. Такие данные следуют из опроса «Альфастрахование», которое цитирует ТАСС.

— На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. рублей. Так ответили 47,5%. Вполне бюджетно — от 50 до 80 тыс. — думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов, — говорится в исследовании.

12% россиян собираются ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. рублей. Еще 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тысяч.

Наконец, всего 4% могут потратить на отпуск даже больше 300 тысяч рублей.

Делитесь, коллеги, а как у вас? Пойдете в этом году в отпуск и поедете ли отдыхать?