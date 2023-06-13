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Экономика России

Импортные вина могут запретить

Ассоциация виноградарей и виноделов просит запретить привозить вино из недружественных стран. Это поддержит отечественных производителей.
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Федеральная саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация виноградарей и виноделов России» предложила правительству ограничить импорт вина из недружественных стран. Об этом пишет «RG.RU».

Инициатива включает в себя:

  • установить максимальные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих и крепленых вин;

  • запретить импорт вина из недружественных стран;

  • увеличить акциз на винодельческую продукцию, а для вин из отечественного винограда предоставить налоговый вычет;

  • зафиксировать минимальные розничные цены на вино;

  • в магазинах должно быть не менее 50% российского вина.

Исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников считает, что одна из главных целей обращения – создать условия для продвижения вина России.

Сейчас на рынке чуть меньше половины импортного вина. 60% алкоголя привозят из Италии, Испании и Франции.

В 2022 году урожай винограда достиг 890 тыс. тонн. Эксперты уверены, что в 2023 году будет очень много отечественного вина. Его производство выросло на 10%, а спрос только на 0,8%.

Ранее мы писали, что правительство утвердило специальную марку «Вино России».

Комментарии

2
  • Логотип sonik24
    sonik24
    11 минут назад

    Научите сначала их делать вино, потом ограничивайте импорт! злюсь

  • Логотип Над.К
    Над.К
    Сотрудник
    32 секунды назад

    Надежда ККлерк

    Это из разряда - не будут брать, отключим газ. Неужели они думают, что их бурду будут покупать просто потому, что запретят импортное вино?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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