Импортные вина могут запретить

Федеральная саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация виноградарей и виноделов России» предложила правительству ограничить импорт вина из недружественных стран. Об этом пишет «RG.RU».
Инициатива включает в себя:
установить максимальные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих и крепленых вин;
запретить импорт вина из недружественных стран;
увеличить акциз на винодельческую продукцию, а для вин из отечественного винограда предоставить налоговый вычет;
зафиксировать минимальные розничные цены на вино;
в магазинах должно быть не менее 50% российского вина.
Исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников считает, что одна из главных целей обращения – создать условия для продвижения вина России.
Сейчас на рынке чуть меньше половины импортного вина. 60% алкоголя привозят из Италии, Испании и Франции.
В 2022 году урожай винограда достиг 890 тыс. тонн. Эксперты уверены, что в 2023 году будет очень много отечественного вина. Его производство выросло на 10%, а спрос только на 0,8%.
Ранее мы писали, что правительство утвердило специальную марку «Вино России».
Комментарии2
Научите сначала их делать вино, потом ограничивайте импорт! злюсь
Надежда ККлерк
Это из разряда - не будут брать, отключим газ. Неужели они думают, что их бурду будут покупать просто потому, что запретят импортное вино?