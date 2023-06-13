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Налоги, взносы, пошлины

На электронные сигареты могут ввести таможенную пошлину 13%

Аудиторы считают, что в казну будет ежегодно поступать 4,5 млрд рублей, а высокая цена заставит курильщиков отказаться от вейпов и «айкосов».
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Счетная палата проверила документы Федеральной таможенной службы и предложила ввести пошлину в размере 13% для устройств нагревания табака и вейпов. Об этом пишут «Известия».

Сейчас таможенный сбор 13% установлен для кальянов и курительных трубок, при этом для вейпов и «айкосов» он равен 0%.

Аудиторы хотят выровнять тарифы. Так в казну каждый год будут поступать дополнительные 4,5 млрд рублей.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что повышение таможенной пошлины и цен на вейпы направлены на борьбу с курением.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский уверен, что такое решение связано с желанием ограничить распространение табачной продукции, а не с тем, чтобы пополнить казну.

Вместе с тем есть опасения, что повышение пошлины может привести к популярности контрафактной продукции, которая будет дешевой.

Директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Дмитрий Владимиров заявил, что 90% вейпов на рынке нелегальные. Высокие пошлины не коснутся такой продукции.

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты вырос на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%. При этом акциз на сами вейпы отменили.

В январе 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о запрете вейпов.

Комментарии

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