На электронные сигареты могут ввести таможенную пошлину 13%

Счетная палата проверила документы Федеральной таможенной службы и предложила ввести пошлину в размере 13% для устройств нагревания табака и вейпов. Об этом пишут «Известия».
Сейчас таможенный сбор 13% установлен для кальянов и курительных трубок, при этом для вейпов и «айкосов» он равен 0%.
Аудиторы хотят выровнять тарифы. Так в казну каждый год будут поступать дополнительные 4,5 млрд рублей.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что повышение таможенной пошлины и цен на вейпы направлены на борьбу с курением.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский уверен, что такое решение связано с желанием ограничить распространение табачной продукции, а не с тем, чтобы пополнить казну.
Вместе с тем есть опасения, что повышение пошлины может привести к популярности контрафактной продукции, которая будет дешевой.
Директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Дмитрий Владимиров заявил, что 90% вейпов на рынке нелегальные. Высокие пошлины не коснутся такой продукции.
С 1 марта 2023 года акциз на сигареты вырос на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%. При этом акциз на сами вейпы отменили.
В январе 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о запрете вейпов.
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