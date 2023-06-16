Самозанятые из Крыма получили ипотечные кредиты на 2,5 млрд рублей

В мобильном приложении РНКБ ведут деятельность больше 70 тыс. самозанятых. Они могут получить от банка низкие процентные ставки по любым кредитам.

Крымский банк РНКБ за два года выдал ипотеку самозанятым на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

— В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ, — сообщили в РНКБ.

Сейчас деятельность через мобильное приложение РНКБ ведут больше 70 тыс. самозанятых, из них свыше 20 тыс. клиентов зарегистрировались в 2023 году.

Для самозанятых, которые отчитываются о доходах в приложении банка, РНКБ предлагает низкую процентную ставку по всем кредитным программам.

Сервис может формировать чеки о профессиональном доходе, отправлять их в ФНС и принимать оплату налога.