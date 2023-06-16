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Самозанятые

Самозанятые из Крыма получили ипотечные кредиты на 2,5 млрд рублей

В мобильном приложении РНКБ ведут деятельность больше 70 тыс. самозанятых. Они могут получить от банка низкие процентные ставки по любым кредитам.
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Крымский банк РНКБ за два года выдал ипотеку самозанятым на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

— В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ, — сообщили в РНКБ.

Сейчас деятельность через мобильное приложение РНКБ ведут больше 70 тыс. самозанятых, из них свыше 20 тыс. клиентов зарегистрировались в 2023 году.

Для самозанятых, которые отчитываются о доходах в приложении банка, РНКБ предлагает низкую процентную ставку по всем кредитным программам.

Сервис может формировать чеки о профессиональном доходе, отправлять их в ФНС и принимать оплату налога.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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