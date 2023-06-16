Самозанятые из Крыма получили ипотечные кредиты на 2,5 млрд рублей

Крымский банк РНКБ за два года выдал ипотеку самозанятым на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».
— В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ, — сообщили в РНКБ.
Сейчас деятельность через мобильное приложение РНКБ ведут больше 70 тыс. самозанятых, из них свыше 20 тыс. клиентов зарегистрировались в 2023 году.
Для самозанятых, которые отчитываются о доходах в приложении банка, РНКБ предлагает низкую процентную ставку по всем кредитным программам.
Сервис может формировать чеки о профессиональном доходе, отправлять их в ФНС и принимать оплату налога.
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