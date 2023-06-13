Приставы обязаны за три дня прекратить взыскания, если должник исполнил обязательства. Вышел закон о защите должников

Теперь приставы обязаны за три дня прекратить исполнительное производство должников, которые исполнили свои обязательства.

Госдума приняла поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые направлены на защиту должников от дополнительных взысканий. Об этом сказано на сайте Думы.

Приставы будут обязаны в течение трех дней вынести постановление об окончании исполнительного производства, если должник исполнил свои обязательства.

Раньше этот срок составлял два месяца.

— В действующем законодательстве таких требований нет, поэтому граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что влечет или может повлечь за собой нарушения их прав, — объяснил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В 2022 году на принудительном исполнении у приставов было больше 130 млн дел.