«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Инвесторы не получат дивиденды от компании. Прибыль не будет распределяться.

Акционеры «Северстали» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

— Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать, — сказано в сообщении компании.

По итогам четвертого квартала 2021 года «Северсталь» также не выплачивала дивиденды.