«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры «Северстали» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
— Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать, — сказано в сообщении компании.
По итогам четвертого квартала 2021 года «Северсталь» также не выплачивала дивиденды.
Комментарии1
Что в ИИС -2 вкладывайся деньгами, что в ИИС-3, что в ИИС -23 ... Дивидендов не будет потому что будет допналог на "сверхприбыли" https://www.klerk.ru/buh/news/572986/