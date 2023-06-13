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Инвестиции

«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Инвесторы не получат дивиденды от компании. Прибыль не будет распределяться.
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Акционеры «Северстали» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

— Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать, — сказано в сообщении компании.

По итогам четвертого квартала 2021 года «Северсталь» также не выплачивала дивиденды.

Комментарии

1
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Что в ИИС -2 вкладывайся деньгами, что в ИИС-3, что в ИИС -23 ... Дивидендов не будет потому что будет допналог на "сверхприбыли"   https://www.klerk.ru/buh/news/572986/

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