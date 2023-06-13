Андрей Белоусов: Бизнес сам попросил налог на сверхприбыль

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью «РБК», что инициатива ввести единоразовый сбор со сверхприбыли (windfall tax) принадлежит бизнесу.
Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», - сказал Андрей Белоусов.
Сбор windfall tax в размере 10% от сверхприбыли будут платить предприятия, выручка которых больше 1 млрд рублей. Главное условие – прибыль в 2021-2022 годах должна быть выше заработанного в 2018-2019 годах.
Компании могут получить «скидку», если внесут деньги в 2023 году. Им придется заплатить 5%.
Закон о единоразовом сборе начнет действовать с 2024 года. От windfall tax освободили малый и средний бизнес, нефтегазовую и угольную отрасли.
Ранее мы писали, что положения законопроекта о так называемом windfall tax противоречат некоторым положениям Конституции.
Комментарии4
Главный бухгалтер
Гыыыыыыы)))))))))))))))))))))))))))))))))))
он ещё к тому же и секреты хранить не умеет! А, ведь, нарняка, будучи на такой должности подписывал "о неразглашении"
Аднака, добровольно так ни одной копейки и не перечислили!!! Сидят и ждут издания ФЗ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО .... Религия такая или что? Не могут составить платёжку на добровольное перечисление в соответствующий бюджет ?
«Не хочу хвастаться, но у нас с Биллом Гейтсом на двоих 102 млрд, долларов и 550 рублей» ©
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
какой-то междусобочик
Главный бухгалтер
да какой тут междусобойчик?
междусобойчик - это когда кто-то с кем-то действительно договорился.... и где-то что-то проплатили, под это дело что-то "оформили"
а тут.... точно такой же "междусобойчик" и с треклятым ЁНС/ЁНП - мы все сами просили ! поэтому они всех обязали!