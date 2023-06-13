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Налоги, взносы, пошлины

Андрей Белоусов: Бизнес сам попросил налог на сверхприбыль

По его мнению, бизнесменам проще скинуться и заплатить один раз сбор, чем ждать повышения налогов.
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью «РБК», что инициатива ввести единоразовый сбор со сверхприбыли (windfall tax) принадлежит бизнесу.

Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», - сказал Андрей Белоусов.

Сбор windfall tax в размере 10% от сверхприбыли будут платить предприятия, выручка которых больше 1 млрд рублей. Главное условие – прибыль в 2021-2022 годах должна быть выше заработанного в 2018-2019 годах.

Компании могут получить «скидку», если внесут деньги в 2023 году. Им придется заплатить 5%.

Закон о единоразовом сборе начнет действовать с 2024 года. От windfall tax освободили малый и средний бизнес, нефтегазовую и угольную отрасли.

Ранее мы писали, что положения законопроекта о так называемом windfall tax противоречат некоторым положениям Конституции.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 49 минут назад

    Главный бухгалтер

    Гыыыыыыы)))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Я вам открою большую тайну:.....

    он ещё к тому же  и секреты хранить не умеет! А, ведь, нарняка, будучи на такой должности подписывал "о неразглашении"

    Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», - сказал Андрей Белоусов.

    Аднака, добровольно так ни одной копейки и не перечислили!!! Сидят и ждут издания ФЗ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО .... Религия такая или что? Не могут составить платёжку на добровольное перечисление в соответствующий бюджет ?

  • Логотип Halanghulo
    Halanghulo 42 минуты назад

    «Не хочу хвастаться, но у нас с Биллом Гейтсом на двоих 102 млрд, долларов и 550 рублей» ©

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 33 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    какой-то междусобочик

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 29 минут назад

      Главный бухгалтер

      да какой тут междусобойчик? 

      междусобойчик - это когда кто-то с кем-то действительно договорился.... и где-то что-то проплатили, под это дело что-то "оформили" 

      а тут.... точно такой же "междусобойчик" и с треклятым ЁНС/ЁНП - мы все сами просили ! поэтому они всех обязали!

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