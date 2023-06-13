Андрей Белоусов: Бизнес сам попросил налог на сверхприбыль

По его мнению, бизнесменам проще скинуться и заплатить один раз сбор, чем ждать повышения налогов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью «РБК», что инициатива ввести единоразовый сбор со сверхприбыли (windfall tax) принадлежит бизнесу.

Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», - сказал Андрей Белоусов.

Сбор windfall tax в размере 10% от сверхприбыли будут платить предприятия, выручка которых больше 1 млрд рублей. Главное условие – прибыль в 2021-2022 годах должна быть выше заработанного в 2018-2019 годах.

Компании могут получить «скидку», если внесут деньги в 2023 году. Им придется заплатить 5%.

Закон о единоразовом сборе начнет действовать с 2024 года. От windfall tax освободили малый и средний бизнес, нефтегазовую и угольную отрасли.

Ранее мы писали, что положения законопроекта о так называемом windfall tax противоречат некоторым положениям Конституции.