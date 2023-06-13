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Госзакупки

😱ИП подал больше 1000 жалоб на разные госзакупки. ФАС говорит, что «профессиональных жалобщиков» становится все больше

В большинстве своих жалоб некий ИП из Тамбова не является ни участником закупок, ни в принципе заинтересованной стороной. Создается впечатление, что все жалобы подает какой-то робот.
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Последние несколько месяцев бизнесмен из Тамбова массово подаёт жалобы на госзакупки. Общее количество жалоб от ИП составляет уже…1293 штуки. Только на сайте ФАС по фамилии жалобщика мы нашли 62 буквально за пару месяцев:

Некий ИП Тожибаев в большинстве случаев не является заинтересованной стороной, которую решения конкурсных комиссий каким-то образом ущемляют.

Например, так случилось с попыткой оспорить объявленные торги на реконструкцию местной филармонии.

Сам ИП в этих торгах участия принять бы не смог: он не является членом СРО в области строительства. Помимо этого, у него отсутствует опыт исполнения строительных контрактов.

А ФАС уже не первый раз бьет тревогу по поводу «профессиональных жалобщиков»: говорят, что их становится все больше, пишет Телеграм-канал ГосЗакупки 44-ФЗ, 223-ФЗ. ЭТП ЗаказРФ.

Бухгалтеры тоже активно работают с госзакупками — и кажется, такие ситуации можно решать только коллективно, вместе разбираясь в теме. Например, так делают в Сообществе профессиональных бухгалтеров — самом крупном объединении отрасли.

Там всегда можно попросить совета и дать «профессиональным жалобщикам» отпор. А опытные эксперты помогут прокачать свои навыки в этом.

Вступить можно прямо сейчас: это быстро и бесплатно.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Марат Самитов
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