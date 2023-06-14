СФР обновил спецификацию для социального электронного документооборота

В новой версии спецификации появились модули, которые необходимы работодателям для работы с системой СЭДО.

Фонд пенсионного и социального страхования обновил спецификацию электронных документов, которые работодатели применяют для социального электронного документооборота (СЭДО). Об этом сообщается на сайте Фонда.

СФР опубликовал документ «Спецификация типов документов СЭДО v2.7», где указаны структура и формат документов, которые передаются в систему СЭДО.

В новую версию спецификации добавили отдельный блок ФК ПВСО, в который перенесены типы сообщений для модулей «Специальные социальные выплаты», «Субсидирование найма», «Проактивное назначение страхового обеспечения и прямые выплаты».

Помимо этого, в обновленную спецификацию добавили «Запрос страхователя о получении от Фонда сведений о заработной плате застрахованного лица» и «Результат обработки запроса страхователя о получении от Фонда сведений о заработной плате застрахованного лица».