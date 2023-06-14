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Малый и средний бизнес

Для МСП упросили процедуру прекращения деятельности

Предприниматели смогут подать заявление на исключение из ЕГРЮЛ быстро и без дополнительных материальных затрат. Ликвидацию проведет ФНС.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает добровольную ликвидацию малого и среднего бизнеса.

Компании, которые решили прекратить деятельность, смогут это сделать быстрее и без финансовых потерь.

Новая процедура позволит избежать негативных последствий для предпринимателей, которые бросают компанию, перестают сдавать отчетность и не проходят процедуру ликвидации.

Теперь предприятия МСП, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением компаний из ЕГРЮЛ.

Ликвидацию будут проводить налоговики. На это нужно всего пять дней.

Если не будет возражений со стороны кредиторов, то ФНС исключит компанию из реестра через 3,5 месяца без последствий.

Закон вступит в силу 1 июля 2023 года.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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