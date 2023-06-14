На своем блоге хотели бы зарабатывать 37% россиян. А вы?

Популярные блогеры зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Однако 63% не доверяют такому занятию.

В 2023 году 37% опрошенных желают зарабатывать в интернете на своем блоге. Такие итоги получились в исследовании сервиса Работа.ру, компании СберМаркетинг и социальной сети Одноклассники.

Подавляющее большинство (63%) скептически относится к блоггингу.

Самая распространенная причина отказаться от ведения блогов – нежелание становиться публичным человеком. В этом признались 43% опрошенных.

28% считают, что им нечего рассказать аудитории, 26% пожаловались на нехватку сил и времени на ведение блога.

Каждый третий хотел бы делиться с подписчиками рассказами о путешествиях и туризме, об уходе за животными, о ремонте и здоровье.

20% опрошенных могли бы вести блоги о сериалах, кино и книгах. 16% готовы рассказывать об искусстве, 15% — о кулинарии и еде, 12% — о спорте и правильном питании.

Каждый десятый хотел бы делать обзоры на современные технологии и гаджеты. 9% участников опроса увлекают компьютерные игры и индустрия развлечений.

По данным соцсети Одноклассники, с начала 2023 года стало больше авторов, которые зарабатывают на своем контенте. К монетизации присоединилось больше 1 тыс. новых блогеров.

В Одноклассниках, кстати, есть очень классный и уютный уголок «‎Клерка»‎ — подписывайтесь, если общаетесь в этой соцсети.

В среднем популярные авторы зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц. Это без учета рекламы и интеграций с брендами.