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Банки

Швейцарский банк Credit Suisse прекращает работу с россиянами

Новые клиенты из нескольких стран больше не смогут обслуживаться в банке Credit Suisse. После слияния с UBS у сотрудников появились ограничения в работе.
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Швейцарский банк UBS запретил сотрудникам Credit Suisse обслуживать новых клиентов из России и других стран. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на источники Financial Times.

12 июня 2023 года прошло слияние UBS и Credit Suisse. После чего UBS установил несколько «красных линий» для сотрудников Credit Suisse.

Теперь новые клиенты из РФ, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также из Косово и Албании не смогут обслуживаться в банке Credit Suisse.

Это сделано, чтобы предотвратить риски отмывания денег, взяток и коррупции.

Сотрудники банка Credit Suisse должны получать разрешение у менеджеров UBS на продление займов, обеспеченных яхтами, кораблями и недвижимостью стоимостью больше 60 млн долларов.

Особое одобрение нужно и для продления кредитов заемщикам за пределами Швейцарии и для зарубежной недвижимости.

Комментарии

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