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Личные финансы

18% россиян скрывают размер своих доходов от мужа или жены: итоги опроса

Каждый четвертый участник опроса не разглашает размер своей зарплаты.
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78% опрошенных признались, что супруги в курсе их реального дохода. Мужчины чаще делятся информацией о своей зарплате, чем женщины. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

18% россиян не рассказывают мужу или жене о том, сколько они получают на работе. Чаще всего о доходах умалчивают женщины: 24% против 14% среди мужчин.

Трое из 10 участников опроса назвали неприемлемыми вопросы о заработке. Тогда как 37% считают, что спрашивать о деньгах можно лишь некоторых людей. Люди старшего возраста (35%) убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого.

Только 12% испытывают положительные эмоции, когда рассказывают о своих доходах. А 22% — отрицательные.

Каждый четвертый предпочитает умалчивать о размере своей зарплаты.

Если найдете работу на Клерк.Работа, умалчивать о заработке будет не стыдно: здесь всегда актуальные и классные бухгалтерские вакансии.

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 36 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    смотря перед кем (если перед бомжами то это хвастаешься), а если перед акционерами Газпрома, то это стыдно)

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      32 минуты назад

      Светлана Вейс

      Купила пару акций Газпрома, теперь каждый год на собрание акционеров приглашают. Всем дома и на работе хвастаюсь😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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