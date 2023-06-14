18% россиян скрывают размер своих доходов от мужа или жены: итоги опроса

Каждый четвертый участник опроса не разглашает размер своей зарплаты.

78% опрошенных признались, что супруги в курсе их реального дохода. Мужчины чаще делятся информацией о своей зарплате, чем женщины. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

18% россиян не рассказывают мужу или жене о том, сколько они получают на работе. Чаще всего о доходах умалчивают женщины: 24% против 14% среди мужчин.

Трое из 10 участников опроса назвали неприемлемыми вопросы о заработке. Тогда как 37% считают, что спрашивать о деньгах можно лишь некоторых людей. Люди старшего возраста (35%) убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого.

Только 12% испытывают положительные эмоции, когда рассказывают о своих доходах. А 22% — отрицательные.

Каждый четвертый предпочитает умалчивать о размере своей зарплаты.

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