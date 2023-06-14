Курс доллара больше 85 рублей на бирже

Курс доллара продолжает расти. Сегодня он преодолел рубеж в 85 рублей, чего не случалось с апреля прошлого года.

В предыдущий раз доллар торговался выше 85 рублей более 14 месяцев назад — 4 апреля 2022 года.

Недавно мы писали о новом росте американской валюты, которая превысила свои апрельские рекорды.

— Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, — объяснил

руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, которого цитирует РБК.

Курсы валют на сайте ЦБ сейчас такие:

Евро тоже растет: вчера он на бирже поднялся выше 90 рублей впервые за два месяца.