Курс доллара больше 85 рублей на бирже

В предыдущий раз доллар торговался выше 85 рублей более 14 месяцев назад — 4 апреля 2022 года.
Недавно мы писали о новом росте американской валюты, которая превысила свои апрельские рекорды.
— Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, — объяснил
руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, которого цитирует РБК.
Курсы валют на сайте ЦБ сейчас такие:
Евро тоже растет: вчера он на бирже поднялся выше 90 рублей впервые за два месяца.
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