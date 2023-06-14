Вернуть НДС по услуге tax-free иностранным туристам будет проще

Теперь иностранные туристы смогут вернуть НДС за купленные товары дополнительно в восьми таких пунктах, сообщает Интерфакс.

Речь идет о пунктах пропуска в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС. Кроме того, среди товаров есть исключение — подакцизные (алкоголь, табак).

Как правильно работать с НДС и как сделать его возврат так, чтобы не нарушить закон? Для российских фирм нюансов в этом процессе гораздо больше, чем для иностранных туристов.

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