Переходный период для ювелирной отрасли был: решение приняли за 9 месяцев до отмены спецрежимов, считают в Минфине

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, почему для ювелирной отрасли не предусмотрели переходного периода после отмены спецрежимов.

Представитель ювелирной отрасли задала вопрос Сазанову на Петербургском международном экономическом форуме — почему для ювелирной отрасли не предусмотрели переходный период, когда отменили спецрежимы.

Вот что ответил замминистра:

— Как вы знаете, в прошлом году было принято решение об освобождении от НДС продажи слитков золота. Поэтому когда вы говорите, что не было переходного периода — переходный период был практически девять месяцев. Вы также прекрасно знаете, что когда в обороте появляется золото без НДС, то оно может быть использовано для изготовления ювелирных изделий.

В ходе обсуждения Алексей Сазанов заявил, что Минфин готов обсуждать какой-то переходный период для ювелирных изделий из серебра, но с золотом все останется по-прежнему.

С 2023 года ИП и юрлица, которые производят ювелирные изделия или торгуют ими, не могут применять УСН.

— Из-за этого 23,7% ювелирной отрасли уже не существует, — заявила председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

В 2022 году на продажу драгоценных металлов физлицам отменили НДС. Власти считают, что необлагаемое налогом золото может быть использовано для производства ювелирных изделий, а не для инвестиций.