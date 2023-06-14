🔥Где ищут бухгалтеров и где главбухов: топ вакансий дня

Основные ошибки селлеров в работе на маркетплейсах: 11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли

Современный бизнес на маркетплейсах может очень быстро развиваться и принести серьезный доход. Однако, не все селлеры могут успешно работать на маркетплейсах из-за ряда ошибок, которые они допускают. В этой статье мы рассмотрим основные ошибки, которые делают селлеры в работе на маркетплейсах и как их избежать.