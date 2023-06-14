Если сотрудник написал жалобу, что проверит трудовая инспекция? Делитесь опытом

Итак, зависит все происходящее от того, на что именно пожаловался сотрудник.
Вот варианты, что может запросить ГИТ:
учредительные документы;
трудовые договоры с сотрудниками;
личные карточки при их наличии;
должностные инструкции;
штатное расписание;
приказы, например при приеме и увольнении;
трудовые книжки, если они есть;
документы об оплате труда, например положение об оплате труда;
график отпусков;
расчетные листки;
больничные листы;
положение о защите персональных данных;
табели учета рабочего времени.
Бухгалтеры в чатах добавляют еще про внутренние нормативные документы. Делитесь, коллеги, а что еще могут запросить?
Чтобы чувствовать себя уверенно при любой проверке, надо правильно поставить кадровый учет.
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