Если сотрудник написал жалобу, что проверит трудовая инспекция? Делитесь опытом

Вопрос от наших читателей звучит все чаще, так что присоединяйтесь к обсуждению.

Итак, зависит все происходящее от того, на что именно пожаловался сотрудник.

Вот варианты, что может запросить ГИТ: учредительные документы;

трудовые договоры с сотрудниками;

личные карточки при их наличии;

должностные инструкции;

штатное расписание;

приказы, например при приеме и увольнении;

трудовые книжки, если они есть;

документы об оплате труда, например положение об оплате труда;

график отпусков;

расчетные листки;

больничные листы;

положение о защите персональных данных;

табели учета рабочего времени.

Бухгалтеры в чатах добавляют еще про внутренние нормативные документы. Делитесь, коллеги, а что еще могут запросить?

Чтобы чувствовать себя уверенно при любой проверке, надо правильно поставить кадровый учет.

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