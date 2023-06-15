Минпромторг хочет законодательно регулировать отношения между маркетплейсами и продавцами

Ведомство собирается запретить менять правила для партнеров чаще, чем раз в шесть месяцев.

Минпромторг считает, что онлайн-магазины должны отвечать перед потребителем по закону о торговле. Так же, как это делают обычные офлайн-магазины. Об этом пишут «Известия».

Онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам) дадут определение, которое будет прописано в законе.

Площадкам с оборотом в 200 млрд рублей Минпромторг предлагает запретить собственные продажи товаров. В ведомстве считают, что маркетплейсы – это, по сути, рынок, а по закону управляющие компании рынков не могут заниматься самостоятельной торговлей.

Возникает противоречие: если ту же продукцию реализуют его партнеры, независимые продавцы, то как они могут конкурировать с самим агрегатором? Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя, - рассказали в Минпромторге.

Также у маркетплейсов стали возникать проблемы с партнерами из-за того, что компания часто меняет условия соглашений. Минпромторг намерен запретить изменять договоры чаще, чем раз в полгода.

Представители Ozon уверены, что дополнительное регулирование негативно повлияет на всех участников рынка e-commerce.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что изменения могут привести к росту потребительских цен в онлайн-магазинах.