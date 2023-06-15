Повышать налоги — это контрпродуктивно, считает помощник Путина

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин заявили, что любое увеличение налоговой нагрузки на предприятия будет тормозить инвестиции и экономический рост. Об этом пишет «Интерфакс».
— Мое убеждение, что повышение налогов на бизнес — это контрпродуктивно, оно не даст эффектов, — сказал Максим Орешкин.
Налоговая нагрузка на бизнес подорвет инвестиционную активность и замедлит экономический рост страны, уверены чиновники.
Максим Решетников добавил, что сейчас особенно важно стимулировать частые инвестиции.
Комментарии4
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
болтуны, как собираются : "стимулировать частые инвестиции"??
Ирина
Главный вопрос: На сколько частые?😂
Бух-оптимист
Акцизы- наше всё.
Главный бухгалтер
А вкладывать в кого предлагает этот "знаток"?