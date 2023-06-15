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Экономика России

Повышать налоги — это контрпродуктивно, считает помощник Путина

Налоговая нагрузка на бизнес снижает темпы развития экономики страны и тормозит инвестиционную активность.
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин заявили, что любое увеличение налоговой нагрузки на предприятия будет тормозить инвестиции и экономический рост. Об этом пишет «Интерфакс».

— Мое убеждение, что повышение налогов на бизнес — это контрпродуктивно, оно не даст эффектов, — сказал Максим Орешкин.

Налоговая нагрузка на бизнес подорвет инвестиционную активность и замедлит экономический рост страны, уверены чиновники.

Максим Решетников добавил, что сейчас особенно важно стимулировать частые инвестиции.

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    болтуны, как собираются : "стимулировать частые инвестиции"??

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Главный вопрос: На сколько частые?😂

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 1 час назад

    Бух-оптимист

    Акцизы- наше всё.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 41 минуту назад

    Главный бухгалтер

    А вкладывать в кого предлагает этот "знаток"?

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