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Самозанятые

Самозанятых уже почти 8 млн человек, и это очень стабильный налоговый режим, считает ФНС

С момента внедрения власти не повысили ставки и никак не поменяли условия НПД, напомнил глава ФНС Даниил Егоров.
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Сейчас самозанятых в стране уже 7,6 млн человек — и их становится все больше, рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Суммарно налогов они платят до 90 млрд рублей в бюджет. Такие цифры Сазанов привел на Петербургском международном экономическом форуме.

— Конструкцию юрлиц, как мы себе представляем, нужно постепенно переосмыслить, и самозанятые — это вот именно такая попытка, — прокомментировал эти данные глава ФНС Даниил Егоров.

По словам главы ФНС, самозанятость дает самое главное — стабильность, потому что с момента запуска этого налогового режима власти не изменили ни одного условия.

Кроме того, интересный момент Егоров видит в том, что самозанятых многие рассматривают как правовой статус, хотя на самом деле это просто налоговый режим, закон его по-другому не определяет.

— Нет сейчас правового регулирования статуса самозанятых, но при этом как-то мы справляемся и это достойно изучения, на мой взгляд, — сказа Егоров.

Комментарии

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