Призывной возраст будут поэтапно повышать. Госдума приняла закон

Готовы поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы. Госдума приняла закон в первом чтении.
Документ поднимает нижний предел призывного возраста до 21 года (сейчас 18 лет), а верхний предел — до 30 лет (сейчас 27 лет).
Вот как поэтапно это произойдет по годам:
Год
Рамки призывного возраста
2024
от 19 до 30 лет
2025
от 20 до 30 лет
2026
от 21 года до 30 лет
Идею о поэтапном повышении призывного возраста в Минобороны начали продвигать еще в прошлом году.
Комментарии6
Главный бухгалтер
ну чё.... в общем-то нормально. А то как до этого - некоторым и не остаётся времени на поступить после школы
Ирина
А что со сроком службы? Плавно увеличится?
Главный бухгалтер
ну.... пока не пишут - будем считать что остаётся.
Я сейчас исключительно про период призыва 21-30 премного лучше действующего 18-27. именно своей нижней границей.
Финансовый директор
Интересно, а в военные, училища будут так же с 17-18 лет брать? Получиться, что те кто после военки и те кто после гражданского вуза в одном возрасте будут служить.
похоже на выбивку из колеи студенчества/начала взрослой/профессиональной жизни. или мне показалось?
То есть верхний предел сразу подняли до 30. А нижний чего тогда не подняли сразу до 21? Догадайтесь сами.