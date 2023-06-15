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Воинский учет

Призывной возраст будут поэтапно повышать. Госдума приняла закон

Повышение призывного возраста произойдет с 18–27 до 21–30 лет.
155

Готовы поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы. Госдума приняла закон в первом чтении.

Документ поднимает нижний предел призывного возраста до 21 года (сейчас 18 лет), а верхний предел — до 30 лет (сейчас 27 лет).

Вот как поэтапно это произойдет по годам:

Год

Рамки призывного возраста

2024

от 19 до 30 лет

2025

от 20 до 30 лет

2026

от 21 года до 30 лет

Идею о поэтапном повышении призывного возраста в Минобороны начали продвигать еще в прошлом году.

Комментарии

6
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    ну чё.... в общем-то нормально. А то как до этого - некоторым и не остаётся времени на поступить после школы

    • Логотип IriEro
      IriEro 45 минут назад

      Ирина

      А что со сроком службы? Плавно увеличится?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 39 минут назад

        Главный бухгалтер

        ну.... пока не пишут - будем считать что остаётся.

        Я сейчас исключительно про период призыва 21-30 премного лучше действующего 18-27. именно своей нижней границей.

  • Логотип rorih
    rorih 29 минут назад

    Финансовый директор

    Интересно, а в военные, училища будут так же с 17-18 лет брать? Получиться, что те кто после военки и те кто после гражданского вуза в одном возрасте будут служить.

  • Логотип Мирам
    Мирам 24 минуты назад

    похоже на выбивку из колеи студенчества/начала взрослой/профессиональной жизни. или мне показалось?

  • Логотип Комета
    Комета 3 минуты назад

    То есть верхний предел сразу подняли до 30. А нижний чего тогда не подняли сразу до 21? Догадайтесь сами.

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