Призывной возраст будут поэтапно повышать. Госдума приняла закон

Повышение призывного возраста произойдет с 18–27 до 21–30 лет.

Готовы поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы. Госдума приняла закон в первом чтении.

Документ поднимает нижний предел призывного возраста до 21 года (сейчас 18 лет), а верхний предел — до 30 лет (сейчас 27 лет).

Вот как поэтапно это произойдет по годам:

Год Рамки призывного возраста 2024 от 19 до 30 лет 2025 от 20 до 30 лет 2026 от 21 года до 30 лет

Идею о поэтапном повышении призывного возраста в Минобороны начали продвигать еще в прошлом году.