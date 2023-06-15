Сергей Миронов: к 2025 году мы получим белый общепит

Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Это спасло ресторанный бизнес после пандемии, потому что отрасль всерьез умирала:
— При переходе на НДС надо было цены поднять на 50% тогда. и получается, что надо было становиться жуликом — или уходить. Государство это поняло и появился нулевой НДС, — вспоминает Сергей Миронов.
В 2022 году этой льготой воспользовались 1318 предприятий. Благодаря этому они сделали выручку больше в 1,5 раза по отношению к 2021 году. Такую статистику Миронов привел на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас же общепит переходит к следующему этапу обеления — разработке специальной системы мониторинга.
— Ресторанный рынок во всем мире черный. Однако ФНС позволяет сделать все прозрачным, с помощью риск-ориентированного подхода, — пояснил Миронов.
Новая система представляет собой так называемый светофор, ее пока апробируют на московском общепите. Если систему внедрят во всей стране и она будет успешно работать, то к 2025 году общепит обелится полностью, уверен Миронов.
Комментарии7
Главный бухгалтер
В банках светофор, а общепите светофор. А еда-то вкусная будет?
Главный бухгалтер
белая, говорит
Главный бухгалтер
а какая еда белая? зеленую знаю, желтую, коричневую; белую не знаю
Главный бухгалтер
напишите обращение к Миронову.... фиг знает что за еда, но белая
и столовка белая будет, и вся еда в ней, ..... - всё белое
вкусную уже будут подавать после отпевания :)
Главный бухгалтер
тогда сразу всё остановится - прогресса не будет.
так что во время отпевания будет тоже белая еда.....
а по коррупции во власти таких планов нет? что-то не вижу аналогичных высказываний и заявленных планов. по выведению на чистую воду и искоренению.