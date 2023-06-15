Сергей Миронов: к 2025 году мы получим белый общепит

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров считает, что нулевой НДС для общепита - это только первый этап на пути к обелению.

Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Это спасло ресторанный бизнес после пандемии, потому что отрасль всерьез умирала:

— При переходе на НДС надо было цены поднять на 50% тогда. и получается, что надо было становиться жуликом — или уходить. Государство это поняло и появился нулевой НДС, — вспоминает Сергей Миронов.

В 2022 году этой льготой воспользовались 1318 предприятий. Благодаря этому они сделали выручку больше в 1,5 раза по отношению к 2021 году. Такую статистику Миронов привел на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас же общепит переходит к следующему этапу обеления — разработке специальной системы мониторинга.

— Ресторанный рынок во всем мире черный. Однако ФНС позволяет сделать все прозрачным, с помощью риск-ориентированного подхода, — пояснил Миронов.

Новая система представляет собой так называемый светофор, ее пока апробируют на московском общепите. Если систему внедрят во всей стране и она будет успешно работать, то к 2025 году общепит обелится полностью, уверен Миронов.