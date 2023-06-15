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Учет в организациях общепита

Сергей Миронов: к 2025 году мы получим белый общепит

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров считает, что нулевой НДС для общепита - это только первый этап на пути к обелению.
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Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Это спасло ресторанный бизнес после пандемии, потому что отрасль всерьез умирала:

— При переходе на НДС надо было цены поднять на 50% тогда. и получается, что надо было становиться жуликом — или уходить. Государство это поняло и появился нулевой НДС, — вспоминает Сергей Миронов.

В 2022 году этой льготой воспользовались 1318 предприятий. Благодаря этому они сделали выручку больше в 1,5 раза по отношению к 2021 году. Такую статистику Миронов привел на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас же общепит переходит к следующему этапу обеления — разработке специальной системы мониторинга.

— Ресторанный рынок во всем мире черный. Однако ФНС позволяет сделать все прозрачным, с помощью риск-ориентированного подхода, — пояснил Миронов.

Новая система представляет собой так называемый светофор, ее пока апробируют на московском общепите. Если систему внедрят во всей стране и она будет успешно работать, то к 2025 году общепит обелится полностью, уверен Миронов.

Комментарии

7
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 41 минуту назад

    Главный бухгалтер

    В банках светофор, а общепите светофор. А еда-то вкусная будет?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 28 минут назад

      Главный бухгалтер

      А еда-то вкусная будет?

      белая, говорит

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 25 минут назад

        Главный бухгалтер

        а какая еда белая? зеленую знаю, желтую, коричневую; белую не знаю

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 21 минуту назад

          Главный бухгалтер

          напишите обращение к Миронову.... фиг знает что за еда, но белая

          и столовка белая будет, и вся еда в ней, ..... - всё белое

    • Логотип Мирам
      Мирам 13 минут назад

      вкусную уже будут подавать после отпевания :)

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 10 минут назад

        Главный бухгалтер

        вкусную уже будут подавать после отпевания :)

        тогда сразу всё остановится - прогресса не будет.

        так что во время отпевания будет тоже белая еда.....

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 34 минуты назад

    а по коррупции во власти таких планов нет? что-то не вижу аналогичных высказываний и заявленных планов. по выведению на чистую воду и искоренению.

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