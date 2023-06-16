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Экономика России

Минпромторг поддержит предприятия, которые пострадали от обстрелов

Для промышленных предприятий из приграничных областей создадут особые меры поддержки.
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Власти создают программу поддержки пострадавших от обстрелов промышленных предприятий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Мы сейчас готовим отдельную программу, будем рассматривать ее в правительстве, в части мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, тех производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев по нашим промышленным предприятиям, - сказал Мантуров.

В апреле 2023 года от обстрелов пострадали компании из Белгородской и Курской областей. Их ущерб превысил 1,5 млрд рублей. Предприниматели не могли получить компенсацию от страховщиков.

Тогда же мы писали, что пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы.

В феврале 2023 года предпринимателям, которые работают на приграничных территориях, предоставили отсрочку по налогам и сборам.

На льготы имеют право пострадавшие от обстрелов, а также компании, чьи доходы сократились более чем на 30% с февраля 2022 года.

Комментарии

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