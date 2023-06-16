Минпромторг поддержит предприятия, которые пострадали от обстрелов

Власти создают программу поддержки пострадавших от обстрелов промышленных предприятий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Мы сейчас готовим отдельную программу, будем рассматривать ее в правительстве, в части мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, тех производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев по нашим промышленным предприятиям, - сказал Мантуров.

В апреле 2023 года от обстрелов пострадали компании из Белгородской и Курской областей. Их ущерб превысил 1,5 млрд рублей. Предприниматели не могли получить компенсацию от страховщиков.

Тогда же мы писали, что пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы.

В феврале 2023 года предпринимателям, которые работают на приграничных территориях, предоставили отсрочку по налогам и сборам.

На льготы имеют право пострадавшие от обстрелов, а также компании, чьи доходы сократились более чем на 30% с февраля 2022 года.