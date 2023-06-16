Предприниматели хотят продлить разрешение не публиковать финансовую отчетность

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит Минфин разрешить и дальше не публиковать финансовую отчетность компаний. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу объединения Александра Шохина.

В 2022 году бизнесменам разрешили не публиковать чувствительную корпоративную информацию или же раскрывать ее не в полном виде. Это нужно, чтобы компании не могли попасть под западные санкции.

Разрешение действует до 1 июля 2023 года. Однако сейчас РСПП просит это продлить.

Компании смогут не обнародовать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения и другую «чувствительную» информацию.