Глава Минцифры: WhatsApp блокировать не будут

Сейчас нет предпосылок для блокировки мессенджера WhatsApp.

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что сейчас не обсуждается вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp. Об этом пишут «РИА Новости».

Мессенджер WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.

За пересылку данных в иностранных мессенджерах государственные организации и банки будут оштрафованы до 700 тысяч рублей. В список такие программ вошел и WhatsApp.

Недавно в WhatsApp появилась демонстрация экрана во время звонка, а также опция отредактировать отправленное сообщение.