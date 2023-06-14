За пересылку данных в иностранных мессенджерах будут штрафовать до 700 тысяч рублей

Финансовую и юридическую информацию запрещено пересылать через зарубежные мессенджеры. За нарушения будут штрафовать только финансовые и государственные организации.

Госдума приняла законопроект о штрафах за передачу юридически значимых данных в иностранных мессенджерах. Об этом пишет «RG.RU».

Штрафы грозят только финансовым организациям и государственным структурам.

Этот законопроект нужен для решения более глобальных задач, о которых я не раз уже высказывался: сместить акценты в сторону российских альтернатив, - сказал депутат Антон Горелкин.

В конце 2022 года банкам уже запретили пользоваться мессенджерами, однако наказание не было определено.

Теперь должностных лиц будут штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, а компании - от 100 до 700 тысяч рублей.

Контролировать пересылку информации будет Роскомнадзор.

Зарубежными мессенджерами признаны Telegram, WhatsApp, Viber и другие.