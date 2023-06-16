РНКБ объединился с ВТБ, но будет работать под своим брендом

Глава РНКБ перечислил плюсы от объединения с группой ВТБ. Клиенты банков могут без ограничений пользоваться всеми сервисами кредитных организаций.

Банк РНКБ будет работать как отдельное юрлицо под собственным брендом. Об этом «Известиям» сообщил председатель правления крымского банка Михаил Якунин.

— В настоящий момент принято решение, что после объединения с ВТБ банк продолжит работу как отдельное юрлицо под брендом РНКБ, — сообщил Якунин.

Для объединения с группой ВТБ банк РНКБ уже совместил сети АТМ, чтобы клиенты могли пользоваться сервисами двух банков одновременно.

Кредитные организации расширят сеть банкоматов. За счет поддержки от ВТБ крымский банк сможет выдавать больше кредитов.

Кроме того, РНКБ на Питерском форуме подписал соглашения на 360 млрд рублей. Это стало возможным за счет присоединения к группе ВТБ.