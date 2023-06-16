Самозанятые будут предоставлять заказчикам акты и договоры

Сейчас заказчики получают от самозанятых только чеки — это основной вид отчетности, но систему хотят доработать.
Такой анонс сделал на Петербургском международном экономическом форуме глава ФНС Даниил Егоров.
— Планируется серьезное обновление – мы туда заложим электронные документы для работы с компаниями. Самозанятые смогут предоставлять им не только чек, но и полный пакет – счет, договор, акт выполненных работ, — рассказал Егоров о приложении «Мой налог»
Налоговики постоянно совершенствуют систему работы с самозанятыми, собирая обратную связь, по словам главы ФНС.
Работать с самозанятыми сейчас довольно просто, но для компаний-заказчиков есть много подводных камней. Если составить договоры неправильно, вовремя не собрать отчетность или допустить другие ошибки, можно легко нарваться на налоговую проверку.
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Комментарии5
Елена_N
Ну вот, ждите теперь деклараций и пополнения ЕНС...
про договор-уже страшно, каким образом и в каком виде?
Руководитель
Классно, если так будет. Сейчас заказчики представляют самозанятым акты и договоры :)
Ирина
Их бы (самозанятых) обязать предоставлять акты ЮЛ и ИП. А то самые умные просто посылают, не обязаны говорят
Сергей Верещагин
Кстати, на основании чего организация должна перечислить самозанятому деньги за выполненную им работу или услугу оказанную? Только со слов начальника: Надюш (или Катюш), нам тут работ наработал один мой знакомый на 70 тыс. Ты ему перечисли вот на этот счет, а чек он потом пришлет.
Кто такой этот знакомый, что конкретно он сделал для конторы? А вот если есть акт двусторонний (сдал-принял), то 95% проблем уже не возникает.
Я например, со своими заказчиками только так работаю: договор заключили, потом акты идут. Ну и чек после поступления мне денег.