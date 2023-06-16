Самозанятые будут предоставлять заказчикам акты и договоры

Такое дополнение сделают налоговики в приложении «Мой налог», чтобы усовершенствовать работу с самозанятыми.

Сейчас заказчики получают от самозанятых только чеки — это основной вид отчетности, но систему хотят доработать.

Такой анонс сделал на Петербургском международном экономическом форуме глава ФНС Даниил Егоров.

— Планируется серьезное обновление – мы туда заложим электронные документы для работы с компаниями. Самозанятые смогут предоставлять им не только чек, но и полный пакет – счет, договор, акт выполненных работ, — рассказал Егоров о приложении «Мой налог»

Налоговики постоянно совершенствуют систему работы с самозанятыми, собирая обратную связь, по словам главы ФНС.

Работать с самозанятыми сейчас довольно просто, но для компаний-заказчиков есть много подводных камней. Если составить договоры неправильно, вовремя не собрать отчетность или допустить другие ошибки, можно легко нарваться на налоговую проверку.

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