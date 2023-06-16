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Самозанятые

Самозанятые будут предоставлять заказчикам акты и договоры

Такое дополнение сделают налоговики в приложении «Мой налог», чтобы усовершенствовать работу с самозанятыми.
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Сейчас заказчики получают от самозанятых только чеки — это основной вид отчетности, но систему хотят доработать.

Такой анонс сделал на Петербургском международном экономическом форуме глава ФНС Даниил Егоров.

— Планируется серьезное обновление – мы туда заложим электронные документы для работы с компаниями. Самозанятые смогут предоставлять им не только чек, но и полный пакет – счет, договор, акт выполненных работ, — рассказал Егоров о приложении «Мой налог»

Налоговики постоянно совершенствуют систему работы с самозанятыми, собирая обратную связь, по словам главы ФНС.

Работать с самозанятыми сейчас довольно просто, но для компаний-заказчиков есть много подводных камней. Если составить договоры неправильно, вовремя не собрать отчетность или допустить другие ошибки, можно легко нарваться на налоговую проверку.

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Комментарии

5
  • Логотип Елена_N
    Елена_N 1 час назад

    Елена_N

    Ну вот, ждите теперь деклараций и пополнения ЕНС...

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    мы туда заложим электронные документы для работы с компаниями.

    счет, договор, акт выполненных работ

    про договор-уже страшно, каким образом и в каком виде?

  • Логотип indiebeer
    indiebeer 1 час назад

    Руководитель

    Классно, если так будет. Сейчас заказчики представляют самозанятым акты и договоры :)

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 54 минуты назад

    Ирина

    Их бы (самозанятых) обязать предоставлять акты ЮЛ и ИП. А то самые умные просто посылают, не обязаны говорят

    • Логотип Сергей Верещагин
      Сергей Верещагин
      41 минуту назад

      Сергей Верещагин

      Кстати, на основании чего организация должна перечислить самозанятому деньги за выполненную им работу или услугу оказанную? Только со слов начальника: Надюш (или Катюш), нам тут работ наработал один мой знакомый на 70 тыс. Ты ему перечисли вот на этот счет, а чек он потом пришлет.

      Кто такой этот знакомый, что конкретно он сделал для конторы? А вот если есть акт двусторонний (сдал-принял), то 95% проблем уже не возникает.

      Я например, со своими заказчиками только так работаю: договор заключили, потом акты идут. Ну и чек после поступления мне денег.  

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