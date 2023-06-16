МГУ переходит на отечественное программное обеспечение

Теперь ВУЗ будет работать на офисных программах от компании «МойОфис».

На ПМЭФ-2023 компания «МойОфис» заключила соглашение с Московским Государственным Университетом имени М.В. Ломоносова о начале перехода на отечественный софт. Об этом сообщается на сайте IT-компании.

Стороны договорились совместно разрабатывать учебные курсы по отечественному ПО и методические материалы для преподавателей, которые будут включены в электронную библиотеку, - сказано в сообщении.

Университет в течение трех лет будет получать обновления офисного софта. Сотрудникам ВУЗа предложат дополнительное обучение программам для повышения квалификации.

На базе МГУ будут проводиться научные исследования, которые помогут улучшить программные продукты и сделать их удобнее для пользователей.

Студенты университета смогут проходить производственную практику в компании «МойОфис».