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Экономика России

Российский бизнес неожиданно быстро заместил иностранные компании, считает Минфин

Власти не ожидали, что российский бизнес быстро адаптируется к изменениям, сообщил глава Минфина.
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— Первое — это рост из-за того, что влили в экономику. Вторая тема — это можно было бы и ограничиться этими вливаниями внешними, но бизнес быстро адаптировался, в том числе заняв место иностранных компаний, которые ушли. Мы не ожидали, что это так быстро произойдет. Если посмотреть по индексу уверенности бизнеса, то он вырос. Если год назад - около 48%, то сейчас — 54%, — заявил Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Слова министра приводит ТАСС.

Ранее о стремительной адаптации бизнеса к новым реалиям говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

С марта 2022 иностранный бизнес начал масштабный уход из России, который продолжается до сих пор.

По ее словам, к этому нужно относиться с осторожностью, потому что существуют риски восстановления плановой экономики.

Комментарии

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