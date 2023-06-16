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Валютные операции

«Райффайзенбанк» начал брать комиссию 50% за переводы в долларах

Банк заберет половину от входящего валютного перевода, но не больше 500 долларов.
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С 9 июня 2023 года частные клиенты «Райффайзенбанка» будут платить за входящие переводы 50% от его суммы, но не более 500 долларов. Об этом сказано на сайте банка.

В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа, - сказано в сообщении.

Повышенная комиссия не грозит корпоративным клиентам банка, индивидуальным предпринимателям и тем, кто пользуется сервисом private banking.

Летом 2022 года банк «Тинькофф» ввел комиссию за входящие валютные переводы в размере 3%, но не менее 200 долларов, евро или фунтов.

А есть тут у нас клиенты Райффайзена или Тинькофф? Расскажите, как вам банки? Посоветовали бы пользоваться их услугами?

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