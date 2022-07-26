Тинькофф вводит комиссию для юрлиц за прием SWIFT-платежей. Переводы до $200 банк заберет себе

Об этом сообщает клиент банка в телеграмм-канале. Ранее комиссия была введена только для физических лиц.
Бесплатно можно получить платежи только из Китая и Армении.
Переводы в юанях также принимаются без ограничений.
Нововведение затронет, прежде всего, работников по ВЭД. Клиенты банка, которые получают регулярные выплаты в указанных валютах в суммах меньших, чем 200 условных единиц, не получат ничего.
В банке уточнили, что комиссия вводится из-за ограничений европейских партнеров.
Ранее по теме:
- Тинькофф объяснил клиентам, что именно сейчас лучше всего сделать с их валютой
- Тинькофф стал провайдером быстрых переводов за рубеж, но отменил валютные SWIFT-переводы
- Тинькофф продолжает отбирать деньги клиентов. Основателя «Клерка» тоже известили об экспроприации