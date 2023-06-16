🤔У ИП творится неизвестно что с доходами. Налоговая забрасывает бухгалтера требованиями: как быть?

Общий доход за год у ИП налоговая видит один, а по расчетному счету у бухгалтера отражается другой. Как избежать проблем с налоговой, спрашивает она у коллег.

Вот такую ситуацию приводят в Красном уголке бухгалтера:

— Пришло требование из ИФНС только что, в котором налоговая указывает что у ИП общий доход за 2022 год — 50 млн. Я бухгалтер этого ИП и по р/с ИП в банке у него прошло 32 млн. Остальные деньги — видимо это пришло на личные счета ИП (как физика). Как правильно поступить: запросить у ИП инфу, что за деньги ему приходили на личные карты? Или откуда налоговая берет такие суммы?

Коллеги говорят, что спрашивать в любом случае придется у самого ИП, иначе ситуацию не решить:

— А это смотря за что пришли деньги на личные счета ИПшника. Если за товар или оказанные услуги, то это доход. Так что требуйте с него выписки по всем счетам.

А кто-то вспоминает, что иногда у налоговой могут задвоиться суммы по кассе, так что не все так однозначно.

Бухгалтер в итоге и в ИФНС позвонила, и ИП написала. Судя по ответу налоговиков, у них действительно какие-то суммы задвоились: попросили все расписать подробно.

Делитесь, коллеги, как бы вы на такое требование ответили правильно?

Про требования и налоговые проверки у нас есть, кстати, специальный курс: вот здесь подробности.