Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоговые требования

🤔У ИП творится неизвестно что с доходами. Налоговая забрасывает бухгалтера требованиями: как быть?

Общий доход за год у ИП налоговая видит один, а по расчетному счету у бухгалтера отражается другой. Как избежать проблем с налоговой, спрашивает она у коллег.
99

Вот такую ситуацию приводят в Красном уголке бухгалтера:

— Пришло требование из ИФНС только что, в котором налоговая указывает что у ИП общий доход за 2022 год — 50 млн. Я бухгалтер этого ИП и по р/с ИП в банке у него прошло 32 млн. Остальные деньги — видимо это пришло на личные счета ИП (как физика). Как правильно поступить: запросить у ИП инфу, что за деньги ему приходили на личные карты? Или откуда налоговая берет такие суммы?

Коллеги говорят, что спрашивать в любом случае придется у самого ИП, иначе ситуацию не решить:

— А это смотря за что пришли деньги на личные счета ИПшника. Если за товар или оказанные услуги, то это доход. Так что требуйте с него выписки по всем счетам.

А кто-то вспоминает, что иногда у налоговой могут задвоиться суммы по кассе, так что не все так однозначно.

Бухгалтер в итоге и в ИФНС позвонила, и ИП написала. Судя по ответу налоговиков, у них действительно какие-то суммы задвоились: попросили все расписать подробно.

Делитесь, коллеги, как бы вы на такое требование ответили правильно?

Про требования и налоговые проверки у нас есть, кстати, специальный курс: вот здесь подробности.

Комментарии

1
  • Логотип Марина Пушкарева1
    Марина Пушкарева1 1 час назад

    вот буквально сегодня из ИФНС пришли СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО САЛЬДО у ИП, ИП зарегистрирован в феврале 2023, и вдруг неожиданно в расшифровке долги по земельному налогу, имущественному аж с 2015 года... хотя все это оплачено, да и в целом никакого отношения к ИП не имеет...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: что посмотреть, если вам прямо сейчас нужна работа

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

27
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать

Четыре рабочих дня пролетели мгновенно. Снова пятница, снова подводим итоги Трибуны. Что интересного произошло в нашей стране? Что волновало пользователей? Узнаете из нашего дайджеста. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать
28
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Обзоры для бухгалтера

Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества

Обзор для бухгалтера самых интересных разъяснений Минфина и ФНС. О том, можно ли безвозмездно полученное имущество учесть в составе налогооблагаемых доходов, про «должную осмотрительность» и как уменьшить налог на УСН на взносы в связи с переходом на ЕНП.

Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества
59
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Общество

Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке.  Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть.  Взыщет?

2
93
Логотип Такском
Такском
Первичные документы

Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой

Компании, которые используют автотранспорт в служебных целях, должны учитывать затраты на приобретение ГСМ в составе базы по налогу на прибыль. Первичным документом, который позволяет отследить движение служебного транспорта и зафиксировать расходы на ГСМ, является путевой лист. Как правильно заполнить путевой лист, чтобы не возникли претензии у налоговиков.

Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой
1
215
Логотип ElenaBoykova
ElenaBoykova
Регистрация и ликвидация бизнеса

Налоговая миграция. Релокация бизнеса: экономия и риски

Налоговая миграция — это процесс переноса или изменения места налогообложения с целью оптимизации налоговых обязательств. Проще говоря, это переезд бизнеса в регион с пониженной ставкой. По-другому процесс называется релокация бизнеса. И этот очень заманчивый для предпринимателей способ снизить налоги таит в себе много подводных камней.

Налоговая миграция. Релокация бизнеса: экономия и риски
1
84
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия

Если кто-то из вас хоть раз в жизни думал о том, чтобы обратиться за психологической помощью, наверняка задумывался в первую очередь, а можно ли сделать это бесплатно и качественно.

Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия
26
250
Читать еще