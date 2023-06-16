🤔У ИП творится неизвестно что с доходами. Налоговая забрасывает бухгалтера требованиями: как быть?

Вот такую ситуацию приводят в Красном уголке бухгалтера:
— Пришло требование из ИФНС только что, в котором налоговая указывает что у ИП общий доход за 2022 год — 50 млн. Я бухгалтер этого ИП и по р/с ИП в банке у него прошло 32 млн. Остальные деньги — видимо это пришло на личные счета ИП (как физика). Как правильно поступить: запросить у ИП инфу, что за деньги ему приходили на личные карты? Или откуда налоговая берет такие суммы?
Коллеги говорят, что спрашивать в любом случае придется у самого ИП, иначе ситуацию не решить:
— А это смотря за что пришли деньги на личные счета ИПшника. Если за товар или оказанные услуги, то это доход. Так что требуйте с него выписки по всем счетам.
А кто-то вспоминает, что иногда у налоговой могут задвоиться суммы по кассе, так что не все так однозначно.
Бухгалтер в итоге и в ИФНС позвонила, и ИП написала. Судя по ответу налоговиков, у них действительно какие-то суммы задвоились: попросили все расписать подробно.
Делитесь, коллеги, как бы вы на такое требование ответили правильно?
Про требования и налоговые проверки у нас есть, кстати, специальный курс: вот здесь подробности.
Комментарии1
вот буквально сегодня из ИФНС пришли СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО САЛЬДО у ИП, ИП зарегистрирован в феврале 2023, и вдруг неожиданно в расшифровке долги по земельному налогу, имущественному аж с 2015 года... хотя все это оплачено, да и в целом никакого отношения к ИП не имеет...