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🔥Вакансии дня на «Клерке»: что посмотреть, если вам прямо сейчас нужна работа

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: что посмотреть, если вам прямо сейчас нужна работа

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    55
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать

    Четыре рабочих дня пролетели мгновенно. Снова пятница, снова подводим итоги Трибуны. Что интересного произошло в нашей стране? Что волновало пользователей? Узнаете из нашего дайджеста. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать
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    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Обзоры для бухгалтера

    Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества

    Обзор для бухгалтера самых интересных разъяснений Минфина и ФНС. О том, можно ли безвозмездно полученное имущество учесть в составе налогооблагаемых доходов, про «должную осмотрительность» и как уменьшить налог на УСН на взносы в связи с переходом на ЕНП.

    Свежие разъяснения Минфина и ФНС. Про УСН, должную осмотрительности и безвозмездную передачу имущества
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    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

    На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке.  Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть.  Взыщет?

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    Логотип Такском
    Такском
    Первичные документы

    Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой

    Компании, которые используют автотранспорт в служебных целях, должны учитывать затраты на приобретение ГСМ в составе базы по налогу на прибыль. Первичным документом, который позволяет отследить движение служебного транспорта и зафиксировать расходы на ГСМ, является путевой лист. Как правильно заполнить путевой лист, чтобы не возникли претензии у налоговиков.

    Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой
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    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Регистрация и ликвидация бизнеса

    Налоговая миграция. Релокация бизнеса: экономия и риски

    Налоговая миграция — это процесс переноса или изменения места налогообложения с целью оптимизации налоговых обязательств. Проще говоря, это переезд бизнеса в регион с пониженной ставкой. По-другому процесс называется релокация бизнеса. И этот очень заманчивый для предпринимателей способ снизить налоги таит в себе много подводных камней.

    Налоговая миграция. Релокация бизнеса: экономия и риски
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    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия

    Если кто-то из вас хоть раз в жизни думал о том, чтобы обратиться за психологической помощью, наверняка задумывался в первую очередь, а можно ли сделать это бесплатно и качественно.

    Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия
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