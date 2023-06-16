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НДС

❗ Упрощенцы могут включать НДС в КС-2, но не платить его

На УСН можно составлять КС-2 и КС-3 с НДС. Главное, не составлять счет-фактуру. Нет счета-фактуры = нет НДС.
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Разъяснение по поводу НДС для упрощенцев в госконтрактах дает ФНС в письме от 26.05.2023 № СД-4-3/6648.

Подрядчик должен платить НДС только в том случае, если выставил счет-фактуру с НДС. При этом обязанности выставлять этот документ у него нет.

Если же в первичных документах, выставленных в адрес заказчика (КС-2 и КС-3), есть НДС, это не обязывает платить его.

То есть, НДС может быть в КС-2 и КС-3, но не должно быть счета-фактуры с НДС.

Также ФНС пояснила, что наличие или отсутствие в цене контракта или смете суммы НДС не влияет на порядок налогообложения.

Ранее Минфин в письме от 14.03.2023 № 24-06-06/21248 сообщал, что подрядчик на УСН не должен платить НДС по госконтракту, даже если он есть в смете.

При этом Минфин не ответил четко на вопрос, что делать с НДС в смете и надо ли его отражать в акте КС-2, если в контракте и смете этот НДС есть, но платить его подрядчик не будет.

Налоговики в вышеназванном письме тоже сообщают, что цена контракта и смета – это не их компетенция. Однако четко обозначена позиция, что НДС в КСках не чреват ничем для подрядчиков на УСН.

Комментарии

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