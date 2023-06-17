Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Страховые взносы

Если вы не согласны с суммой прошлогодних взносов по рассрочке, обращайтесь в ИФНС

У бухгалтеров, которые решили воспользоваться рассрочкой на прошлогодние отсроченные взносы, подали заявление и получили уведомление, возникает много вопросов. Ответ на них дала ФНС.
68

В сервисе ответов на частые вопросы дана лаконичная рекомендация по следующим проблемам:

  • вы не согласны с суммой рассрочки, указанной в уведомлении КНД 1120516;

  • вы получили уведомление о непредоставлении рассрочки КНД 1120517;

  • вы не согласны с графиком рассрочки, указанном в уведомлении КНД 1120516.

Во всех этих случаях совет от ФНС такой: необходимо обратиться в налоговый орган по месту учета.

Напомним, по постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776 сумму рассрочки определяют налоговики 27 числа каждого месяца, на который перенесен срок уплаты.

Рассрочку дают на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.

Точную сумму для рассрочки высчитывают в автоматическом режиме. Об этом сказано вписьме ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс.

На практике бухгалтеры не всегда понимают, как налоговики высчитывали сумму рассрочки.

Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип employ24
    employ24
    Самозанятые

    Зачем оформлять самозанятость в сельском хозяйстве. Какие плюсы дает самозанятость для владельца ЛПХ

    Возможностей для самозанятых, занятых в сельхозпроизводстве, становится все больше. Их уравняли с индивидуальными предприятиями в праве на получение субсидий от государства, им становятся доступны и различные возможности для сотрудничества с организациями.

    Зачем оформлять самозанятость в сельском хозяйстве. Какие плюсы дает самозанятость для владельца ЛПХ
    10
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Обезьяний портфель: ровно 1 год эксперименту. Демо портфель из случайных акций

    Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

    Обезьяний портфель: ровно 1 год эксперименту. Демо портфель из случайных акций
    22
    Логотип Такском
    Такском
    Первичные документы

    Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой

    Компании, которые используют автотранспорт в служебных целях, должны учитывать затраты на приобретение ГСМ в составе базы по налогу на прибыль. Первичным документом, который позволяет отследить движение служебного транспорта и зафиксировать расходы на ГСМ, является путевой лист. Как правильно заполнить путевой лист, чтобы не возникли претензии у налоговиков.

    Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой
    2
    937
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Реализация готовой продукции: учет и бухгалтерские проводки

    У производственных предприятий реализация готовой продукции является одной из самых распространенных хозяйственных операций, которую бухгалтеру нужно отражать в учете. Очень важен правильный учет выручки от продажи готовой продукции потому, что это влияет на сумму начисленных НДС и налога на прибыль и на показатели финансово-хозяйственной деятельности.

    Реализация готовой продукции: учет и бухгалтерские проводки
    16
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как открыть ИП в Черногории в 2023 году? Процесс регистрации

    Черногория, расположенная на побережье Адриатического моря, стала привлекательным местом для предпринимателей, которые ищут новые возможности ведения бизнеса. В 2023 году страна предлагает удобные условия для открытия и ведения индивидуального предпринимательства (ИП).

    Как открыть ИП в Черногории в 2023 году? Процесс регистрации
    1
    251
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Гособоронзаказ

    Как попасть в реестр оборонных предприятий в 2023 году. Включение в Реестр ОПК

    Сегодня, одно из важных преимуществ нахождения организации в данном реестре — это возможность получить бронь от призыва мобилизации для ее работников в упрощенном (ускоренном) порядке.

    2
    244
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    632
    Читать еще