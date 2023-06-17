Если вы не согласны с суммой прошлогодних взносов по рассрочке, обращайтесь в ИФНС

У бухгалтеров, которые решили воспользоваться рассрочкой на прошлогодние отсроченные взносы, подали заявление и получили уведомление, возникает много вопросов. Ответ на них дала ФНС.

В сервисе ответов на частые вопросы дана лаконичная рекомендация по следующим проблемам:

вы не согласны с суммой рассрочки, указанной в уведомлении КНД 1120516;

вы получили уведомление о непредоставлении рассрочки КНД 1120517;

вы не согласны с графиком рассрочки, указанном в уведомлении КНД 1120516.

Во всех этих случаях совет от ФНС такой: необходимо обратиться в налоговый орган по месту учета.

Напомним, по постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776 сумму рассрочки определяют налоговики 27 числа каждого месяца, на который перенесен срок уплаты.

Рассрочку дают на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.

Точную сумму для рассрочки высчитывают в автоматическом режиме. Об этом сказано вписьме ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс.

На практике бухгалтеры не всегда понимают, как налоговики высчитывали сумму рассрочки.

Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.