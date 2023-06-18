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УСН

При повторной регистрации ИП на УСН может применять налоговые каникулы

Для ИП на УСН в некоторых регионах предусмотрена ставка налога 0% (при определенных условиях и определенных видах деятельности).
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Применять ставку 0% можно после регистрации ИП в течение 2 налоговых периодах. Речь идет о регистрации ИП после принятия регионального закона о налоговых каникулах (ставке 0%).

Если человек ранее уже был ИП, закрыл свой бизнес, а потом снова стал ИП впервые после того, как был принят региональный закон, то он может применять ставку 0%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-11-11/43802.

Основание – пункт 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении субъектов МСП, утвержденного Президиумом ВС 04.07.2018.

Про налоговые каникулы можно прочитать в нашем разборе.

Комментарии

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