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Экономика России

С 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство

Власти будут контролировать табачные изделия так же, как и алкогольные напитки. Доля нелегальной продукции за семь лет выросла в 12 раз.
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С 1 сентября 2023 года вводится обязательное лицензирование для производства и импорта никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «RG.RU».

Теперь все оборудование для производства табака будет проходить обязательную госрегистрацию.

Если не соблюдать правила, то мощности производителей будут признаны нелегальными. Техника будет изъята и уничтожена.

 Все табачные изделия должны продаваться только в потребительской упаковке.

С 2016 года число нелегальной продукции выросло в 12 раз. Сейчас каждая седьмая пачка сигарет признана нелегальной.

Если теневой табачный рынок сократится хотя бы на 1%, то бюджет получит дополнительные 6 млрд рублей. Так считают в Минпромторге.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    они и сегодня там все укуренные

    чё будет после 1 сентября.... подумать страшно

  • Логотип IriEro
    IriEro 50 минут назад

    Ирина

    Маркировка таки не работает...

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 9 минут назад

    С 2016 года число нелегальной продукции выросло в 12 раз. Сейчас каждая седьмая пачка сигарет признана нелегальной.

    Я не понял... С точки зрения "параллельного импорта" это плохо или хорошо?

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