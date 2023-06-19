С 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство

С 1 сентября 2023 года вводится обязательное лицензирование для производства и импорта никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «RG.RU».
Теперь все оборудование для производства табака будет проходить обязательную госрегистрацию.
Если не соблюдать правила, то мощности производителей будут признаны нелегальными. Техника будет изъята и уничтожена.
Все табачные изделия должны продаваться только в потребительской упаковке.
С 2016 года число нелегальной продукции выросло в 12 раз. Сейчас каждая седьмая пачка сигарет признана нелегальной.
Если теневой табачный рынок сократится хотя бы на 1%, то бюджет получит дополнительные 6 млрд рублей. Так считают в Минпромторге.
Комментарии3
Главный бухгалтер
они и сегодня там все укуренные
чё будет после 1 сентября.... подумать страшно
Ирина
Маркировка таки не работает...
Я не понял... С точки зрения "параллельного импорта" это плохо или хорошо?