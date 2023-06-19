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Фиксированные взносы ИП

🔥 Стал известен размер фиксированных взносов на ОМС для ИП

Наконец-то разрешится интрига с фиксированными взносами ИП и адвокатов, которые являются военными пенсионерами. Поправки в НК внесут задним числом.
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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Дело в том, что сейчас адвокаты, ИП, нотариусы, арбитражные управляющие из числа военных пенсионеров должны платить только взносы на медицинское страхование, а на пенсионное – платить не надо.

Закон об этом для ИП был опубликован недавно.

Причина – решение Конституционного суда. ИП платили взносы, но вторую пенсию на гражданке далеко не всегда могли заработать. Им просто не хватало пенсионных баллов. Поэтому взносы на ОПС для них сделали добровольными.

А взносы на ОМС остались. Но с 2023 года тариф взносов – единый.

Так сколько же платить отдельно на ОМС? В НК РФ ответа на этот вопрос не было.

Теперь размер пропишут. Поправки вносят в статью 430 НК РФ.

Размер фиксированного взноса на ОМС – 19,8922% от совокупного фиксированного взноса.

Напомним, в 2023 году совокупный фиксированный взнос составляет 45 842 руб.

Значит, взносы на ОМС в 2023 году составят 45 842 х 19,8922% = 9 118,98 руб.

После принятия закона эта норма заработает задним числом – с 1 января 2023 года.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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