🔥 Стал известен размер фиксированных взносов на ОМС для ИП

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.
Дело в том, что сейчас адвокаты, ИП, нотариусы, арбитражные управляющие из числа военных пенсионеров должны платить только взносы на медицинское страхование, а на пенсионное – платить не надо.
Закон об этом для ИП был опубликован недавно.
Причина – решение Конституционного суда. ИП платили взносы, но вторую пенсию на гражданке далеко не всегда могли заработать. Им просто не хватало пенсионных баллов. Поэтому взносы на ОПС для них сделали добровольными.
А взносы на ОМС остались. Но с 2023 года тариф взносов – единый.
Так сколько же платить отдельно на ОМС? В НК РФ ответа на этот вопрос не было.
Теперь размер пропишут. Поправки вносят в статью 430 НК РФ.
Размер фиксированного взноса на ОМС – 19,8922% от совокупного фиксированного взноса.
Напомним, в 2023 году совокупный фиксированный взнос составляет 45 842 руб.
Значит, взносы на ОМС в 2023 году составят 45 842 х 19,8922% = 9 118,98 руб.
После принятия закона эта норма заработает задним числом – с 1 января 2023 года.
Комментарии